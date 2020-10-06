Manisa’nın dev adamları çeyrek finalde
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR BASKETBOL TAKIMI, KOCAELİ’DE DÜZENLENEN ERKEKLER FEDERASYON KUPASI’NIN GRUPLAR SON MAÇINDA, ANKARA ANADOLU BASKET TAKIMINI 82-65’LİK SKORLA GEÇTİ. YEŞİL-BEYAZLILAR, BU SONUÇLA BİRLİKTE GRUPTAKİ MAÇLARININ TAMAMINI KAZANARAK ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Kocaeli’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın gruplar son maçında, Ankara Anadolu Basket takımını 82-65’lik skorla geçti. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla birlikte gruptaki maçlarının tamamını kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Kocaeli’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın gruplar son maçında Ankara Anadolu Basket ile karşılaştı. İlk periyot 14-16 Anadolu Basket üstünlüğü ile geçilirken, ikinci periyotta hızlı hücumlarıyla rakibini pota altında zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sayı farkını da artırmaya başladı. Bu periyot 43-26 Manisa BBSK’nın üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyotta savunmayı iyi yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, etkili oyununu sürdürdü ve bu periyottan da 68-47 üstün ayrıldı. Son periyotta rakibinin gardını kıran Manisa BBSK, maçı 82-65 galip tamamladı ve grubundaki 3 maçı da kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Manisa BBSK gruptaki ilk maçında Konyaspor’u 66-64, ikinci maçında ise Bakırköy Basket’i 80-55’lik skorlarla geçmişti.
Salon: Kartepe Spor Salonu
Hakemler: Fatih Güler, Tolga Edis, Münevver Özemre
Manisa Büyükşehir Belediyespor: İnanç (9), Faik (3), Kaan (12), Kaan, Tolga (11), Ramazan (6), Calvin (15), Alican, Umut (9), Recep (12), Mert (5),
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Ankara Anadolu Basket: Tolga, Hakan (8), Çağatay (4), Lazgın (11), Oktay (8), Ömer (13), Kutay (15), Anıl (6)
Baş Antrenör: Hakan Köktaş
1.Periyot: 14-16
2.Periyot: 29-10
3.Periyot: 25-21
4.Periyot: 14-18
Maç Sonucu: Manisa BBSK: 82- Ankara Anadolu Basket: 65
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