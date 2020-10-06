banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
TFF'den son dakika seyircili maç kararı
TFF'den son dakika seyircili maç kararı
Aydın’da 77 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Aydın’da 77 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Ortalık toz duman
Ortalık toz duman
6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Taksim’de kutlandı
6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Taksim’de kutlandı

Manisa’nın dev adamları çeyrek finalde

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR BASKETBOL TAKIMI, KOCAELİ’DE DÜZENLENEN ERKEKLER FEDERASYON KUPASI’NIN GRUPLAR SON MAÇINDA, ANKARA ANADOLU BASKET TAKIMINI 82-65’LİK SKORLA GEÇTİ. YEŞİL-BEYAZLILAR, BU SONUÇLA BİRLİKTE GRUPTAKİ MAÇLARININ TAMAMINI KAZANARAK ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI.

MANİSA 06.10.2020, 16:42
2
Manisa’nın dev adamları çeyrek finalde

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Kocaeli’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın gruplar son maçında, Ankara Anadolu Basket takımını 82-65’lik skorla geçti. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla birlikte gruptaki maçlarının tamamını kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Kocaeli’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın gruplar son maçında Ankara Anadolu Basket ile karşılaştı. İlk periyot 14-16 Anadolu Basket üstünlüğü ile geçilirken, ikinci periyotta hızlı hücumlarıyla rakibini pota altında zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sayı farkını da artırmaya başladı. Bu periyot 43-26 Manisa BBSK’nın üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyotta savunmayı iyi yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, etkili oyununu sürdürdü ve bu periyottan da 68-47 üstün ayrıldı. Son periyotta rakibinin gardını kıran Manisa BBSK, maçı 82-65 galip tamamladı ve grubundaki 3 maçı da kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Manisa BBSK gruptaki ilk maçında Konyaspor’u 66-64, ikinci maçında ise Bakırköy Basket’i 80-55’lik skorlarla geçmişti.

Salon: Kartepe Spor Salonu

Hakemler: Fatih Güler, Tolga Edis, Münevver Özemre

Manisa Büyükşehir Belediyespor: İnanç (9), Faik (3), Kaan (12), Kaan, Tolga (11), Ramazan (6), Calvin (15), Alican, Umut (9), Recep (12), Mert (5),

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Ankara Anadolu Basket: Tolga, Hakan (8), Çağatay (4), Lazgın (11), Oktay (8), Ömer (13), Kutay (15), Anıl (6)

Baş Antrenör: Hakan Köktaş

1.Periyot: 14-16

2.Periyot: 29-10

3.Periyot: 25-21

4.Periyot: 14-18

Maç Sonucu: Manisa BBSK: 82- Ankara Anadolu Basket: 65

Yorumlar (0)
banner388
banner378
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2