Manisa’nın can damarları temizleniyor

Temiz ve sağlıklı bir Manisa için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini kapsayan 1. etap ana kanal hattı temizlik çalışmalarının sonuna geldi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların ve kötü kokuların önüne geçilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ana kanal hattında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini kapsayan 1. etap ana kanal hattı temizlik çalışmalarının sonuna gelindi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi ile tamamlanacak olan 1. etap çalışmalarının ardından vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına kısa bir süre içerisinde 2. etap çalışmalarına da başlanacak.

"Daha temiz ve sağlıklı bir Manisa için sahadayız"

MASKİ Genel Müdür yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda il genelinde yürüttüğümüz ana kanalizasyon hattı temizlik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünde ekiplerimiz özverili bir şekilde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemizde çalışmalarını yürütüyor. Amacımız vatandaşlarımızın mağdur olmadan ana kanal hatlarında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek. Bu doğrultuda daha temiz ve sağlıklı bir Manisa için her zaman sahada olacağız” dedi.

"Vatandaşlar çalışmalardan memnun"

Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer ise şunları söyledi: “Mahallemizin ana kanalizasyon hattında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalardan çok memnunuz. İnşallah bu kış dönemini rahat geçireceğiz. Ben her zaman sesimize kulak veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e şahsım ve mahallelim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.