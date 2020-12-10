banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Manisa’nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi doğalgaza kavuşuyor. Yüklenici firma tarafından ilçenin birçok noktasında doğalgaz boruları döşenmeye başladı.

MANİSA 10.12.2020, 10:42
1
Manisa’nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi doğalgaza kavuşuyor. Yüklenici firma tarafından ilçenin birçok noktasında doğalgaz boruları döşenmeye başladı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde doğalgaz çalışmalarının hızlanması vatandaşları heyecanlandırdı. Doğalgazın önümüzdeki kış ayına yetişmesi beklenirken, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz de çalışmaları yakından inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu