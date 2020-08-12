Manisa’nın alev savaşçıları güne dualarla başlıyor
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, MESAİLERİNE GELENEKSEL HALE GETİRDİKLERİ DUA İLE BAŞLIYOR. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEĞİ SÜRDÜREN EKİPLER YAPTIKLARI ÇALIŞMALARDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI İÇİN DUALARINI EDEREK MESAİYE BAŞLIYORLAR.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, mesailerine geleneksel hale getirdikleri dua ile başlıyor. Geçmişten günümüze geleneği sürdüren ekipler yaptıkları çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dualarını ederek mesaiye başlıyorlar.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geleneksel hale getirdikleri dualarını ederek mesaiye başlıyorlar. Yaptıkları mesaide herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ellerini semaya açarak mesaiye başlayan itfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat vatandaşın can ve mal güvenliği için ter döküyor. Ettikleri dua ile mesailerine başlayan itfaiye ekipleri, yaşanmamasını umut ettikleri trafik kazası, yangınlar, kurtarma operasyonları ve çeşitli olaylara müdahaleye hazır halde tetikte bekliyor. Vardiya sistemiyle çalışan ekiplerden mesaisini tamamlayan personeller, her sabah ettikleri duaların ardından evlerine, ailelerin yanına sağ salim gitmenin mutluluğunu yaşarken, mesaiye başlayacak olan personeller ise arkadaşlarının mutluluğunu paylaşarak görevlerinin başına geçiyor. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye personelleri tarafından yapılan duanın geçmişten günümüze taşınarak geleneksel hale geldiğini belirterek, geleceğe taşımak için de her sabah dualarına devam edeceklerini söyledi. Edilen dualar ile herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ellerini semaya açtıklarını belirten İnal, personellerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarı dileklerini iletti.
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