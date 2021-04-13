Manisa’nın 30 yıllık imar soruna son verecek imar planları görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı Toplantısı’nda, Manisa’nın 30 yıllık sorununa son verilecek olan imar planları görüşüldü. 1/5000 ölçekli planların meclise gelmesinin önemine dikkat çeken Başkan Cengiz Ergün, sürecin uzun soluklu olduğunun altını çizdi. Başkan Ergün, “İnşallah sizlerin de vereceği desteklerle imar planlarımızı onaylatıp, şehrimizin önünü açmış oluruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine Manisa’nın merkez ilçelerini kapsayan 1/5000’lik planlar geldi. Madde ile ilgili konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Şehrimizin 30 yıllık kanayan yarası haline gelmiş olan imar sorununa inşallah son vereceğimiz çalışmaları bu akşam meclisimize getiriyoruz. Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte alanımızın da genişlemesiyle hem Yunusemre hem de Şehzadeler belediyemizle sık sık toplantılar gerçekleştirdik. Gerek belediye başkanları düzeyinde gerek de teknik ekiplerimiz olmak üzere hepimiz elimizi taşın altına koyduk ve gecemizi gündüzümüze kattık. Manisa’da 1989 yılından bu yana yapılamayan ve şehrimizi adeta kilitlenme noktasına getiren imar plan çalışmalarında attığımız kararlı adımların inşallah meyvelerini toplama aşamasına geldik. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimize bağlı 15 mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ile ilçe belediyelerimizin 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarının çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür

Konunun Manisa için önemine vurgu yapan Başkan Ergün, “Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerimiz ile yapılan uzun soluklu toplantılar ve çalışmaların sonucunda bu meclis toplantımıza 1/5000’lik planları getirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu durum, Manisa’mız için oldukça önemli bir gelişme. Neticede şehrimizin 30 yılı aşkın sorununu çözmek bizlere nasip oldu. İnşallah sizlerin de vereceği desteklerle imar planlarımızı onaylatıp, şehrimizin önünü açmış oluruz. Bu vesileyle planlarımızın onaylanması noktasında destekleriyle yol almamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Manisa Milletvekillerimize, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarımıza, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemizin teknik sorumlularına Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından ilgili madde, İmar Komisyonu’na sevk edildi.