Manisa’nın 20 yıllık su ihtiyacı için sondajlar vurulmaya başlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği, küresel ısınma ve bilinçsiz su tüketimi gibi nedenlerden yer altı sularının çekilmesi sebebiyle Manisa’ya sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini noktasında yeni adımlar atmaya başladı. Mevcut rezervleri arttırmak adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda şehrin 20 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak deneme sondajlarına başladı.

Ülke genelinde iklim değişikliği ve buna bağlık olarak küresel ısınmadan kaynaklı yer altı sularının ciddi oranda çekilmesi sebebiyle Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasında yeni adımlar attı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesinde Manisa’nın içme suyu rezervlerine destek olacak deneme sondaj çalışmalarına başladı. Şehrin gelecekte içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına su rezervlerini arttırmaya yönelik yürütülen deneme çalışmalarında şehrimizin 20 yıllık içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

“Hedefimiz şehrimizi gelecek yıllarda kuraklığa mahkum etmemek”

İçme suyu konusunda atılan önemli adımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Manisa’mızı geleceğe hazırlamak ve gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakmak adına mevcut sondajlarımızı destekleyecek ve su rezervlerimizi arttıracak önemli adımlar attık. Bugünde ilk çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız. Mevcut rezervlerimizi arttırmak adına başladığımız deneme sondaj çalışmalarımızdan elde edeceğimiz bilgiler doğrultusunda şehrimizin 20 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.