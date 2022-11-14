Manisalılar sağlıklı beslenerek diyabetten uzak duracak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda açılan stantta vatandaşların kan şekeri ölçümü gerçekleştirildi. Çıkan sonuçlara göre vatandaşlara uyarılarda bulunulurken; Manisa Büyükşehir Belediyesi sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla yeşil elma ve su ikramı yaptı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonu ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda önemli bir etkinlik düzenlendi. Stant kurularak vatandaşların kan şekeri ölçümlerinin yapıldığı organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmeoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Elmas, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün katılım sağladı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kan şekeri ölçümlerini yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak amacıyla açtığı stantta yeşil elma ve su ikramı yaptı.

Farkındalık amaçlanıyor

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2021-2023 yılları arasında Dünya Diyabet Günü’nün teması diyabet programına erişim. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık çalışması yaparak hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir stant çalışması yaptık. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, kan şekerlerini ölçüyoruz, sonrasında gerekiyorsa bununla ilgili yönlendirme yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından da sağlıklı beslenmeye hem dikkat çekmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla su ve yeşil elma ikramı yapılıyor. Vatandaşlarımızı diyabet hakkında bilgilendirmek amacıyla standımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Ara öğünün önemi vurgulandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak işbirliğinde bir etkinlik düzenliyoruz. Vatandaşımız diyabet hakkında bilgilendirilirken, diyabetin ne gibi etkiler bırakacağı, diyabete yakalanmamak için neler yapılması gerektiği, düzenli kontrollerle diyabetten nasıl kaçınabileceğini anlatıyoruz. Diyabet toplumun tamamını tehdit eden bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıktan kaçınmak mümkün. Bu rahatsızlığın önüne geçmek için düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Tabi ki vatandaşlarımız tıbbi kontrollerini de unutmamalı. Düzenli olarak kan şekeri ölçümlerini yaptırarak, diyabetin teşhisinin yapılması, diyabetin diğer organlara zarar vermeden tedavisine başlanmasını istiyoruz. Burada vatandaşların kan şekeri ölçümlerini yaparak sonuçlarını bildiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ara öğünün önemine dikkat çekmek amacıyla yeşil elma ve su ikramı yapıyoruz” diye konuştu.