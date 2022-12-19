Manisalılar hayırsever ‘Moris Şinasi’yi unutmuyor

MANİSA (İHA) – Aslen Manisalı bir Yahudi ailenin oğlu olan ABD’li ünlü milyarder Moris Şinasi’nin vefatının ardından vasiyeti gereği bir vakıf hastanesi olarak Atatürk’ün onayı ve TBMM’den geçen özel izinle 1933 yılında Manisa’da kurulan ve fiziki şartları sebebiyle kapatılan Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin yeniden açılabilmesi için çalışmalarına başlayan Moris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği, şehre Moris Şinasi’nin ismiyle kazandırdığı yeni doğan yoğun bakım ünitesinin ardından hastanenin yeniden hayat bulması için Manisalıların desteğini bekliyor.

Manisa’da dünyaya gelen ABD’li ünlü milyarder Moris Şinasi’nin vefatının ardından vasiyeti gereği bir vakıf hastanesi olarak Atatürk’ün onayı ve TBMM’den geçen özel izinle 1933 yılında Manisa’da kurulan ve 85 yıl hizmet verdikten sonra fiziki yetersizlik sebebiyle kapatılan Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin yeniden açılması için Moris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği, yoğun bir çalışma başlattı. Bu çerçevede dernek, yaklaşık 3 milyon TL maliyetle şehre yeni doğan yoğun bakım ünitesi kazandırdı. Moris Şinasi’nin ismi verilen üniteyle kentin yeni doğan yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 10 arttı. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin açılışı geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle yapıldı. Tören öncesi Moris Şinasi’nin hayatı ve hastanenin yapım süreci sinevizyon eşliğinde katılımcılara anlatıldı. Manisa protokolünün yoğun katılım gösterdiği törende konuşan Op.Dr. Mehmet Fatih Zeren, “Yeni doğan yoğun bakım ünitemizi 6 yataklı, ikinci basamak olarak açıyoruz. Önümüzdeki süreçte de belediyemizin de katkısıyla inşallah acil servisimizi, çocuk acil servisine çevireceğiz. Daha sonra yeni doğan bakım ünitemizi büyüteceğiz ve çocuk yoğun bakım ünitesi açacağız. Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Sağlığı Derneği’ne yapmış olduğu tıbbi cihaz, ekipman desteği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yeni doğanda çok gerekmedikçe il dışına sevki de engellemiş olacağız”

Sözlerine Manisa’daki hastanelerin yatak kapasiteleri hakkında bilgi vererek başlayan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, “2018 yılında 558 yataklı şehir hastanemizi hizmete açtık. Aynı yıl Merkez Efendi Devlet Hastanemiz 460 yatak kapasitesiyle modern yeni binalarıyla hizmete girdi. Bu sayede ilimizde çok belirgin şekilde yatak kapasitesi ve hizmet kalitesi artmış oldu. Biz 2020 ve 2021 yılında bu sayede pandemi dönemini güzel bir şekilde atlattık. Gerçekten Manisa’mızda hiçbir hastamızı dışarda bırakmadık. Diğer illerden de hasta aldığımız oldu. Bugün de çok mutluyuz. 2. Basamak 6 yataklı Moris Şinasi Yeni Doğan Yoğun Bakımını hizmete açıyoruz. Bu haliyle ilimizdeki yeni doğan yoğun bakım yatak kapasitesi toplamda 191’e ulaştı. Yenidoğanda çok gerekmedikçe il dışına sevki de engellemiş olacağız. Kamu hastaneleri olarak da 59 yataktan 65 yatağa çıkıyoruz. Bu da bizim için gurur verici. Burada büyük katkıları olan Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Sağlığı Derneği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Moris Şinasi Çocuk Hastanesini Manisa’da istiyoruz”

Törende konuşan Moris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Tuncay Özer, “4 yıldır acaba Moris Şinasi ismini nasıl yaşatabiliriz diye düşünürken, sevgili başhekimimiz ile görüştük. Kendisi bize Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde bir yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı olduğundan söz etti. Biz de yıllardır Manisa’mıza ahde vefa gösteren Moris Şinasi’nin adını burada yaşatmak istedik ve ünitemizin malzemelerini temin ettik. Moris Şinasi hepimiz için çok kıymetli. Ben Manisa’da 30 yıl yaşadım ve 4 çocuk büyüttüm. Çocuklarım da zaman zaman Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gördü. Şimdi bu hastaneyi kapatınca sanki içimizden bir şeyler eksildi. Tabii hastanenin de teknik imkanları ve fiziksel eksiklikleri vardı. Binaya deprem testi de yaptırdık. Deprem için güçlendirmeye ihtiyacı vardı. Bizim isteğimiz orada bir hastane olmasıdır. Hastanenin tekrar açılması için ilimizdeki milletvekillerimiz, STK’lar ve ilgili bütün taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Moris Şinasi Vakfı da bizimle bu konuda iş birliği yaparsa hem kıymetli hemşehrimiz Moris Şinasi’nin vasiyeti gereği hatırasını yaşatırız hem de Manisa’mıza ve ülkemize çocuklara yönelik sağlık hizmeti sunulmasının önünü açarız. Böylece Moris Şinasi isminin ebedi yaşamasını sağlayarak, ruhunu şad ederiz" ifadelerini kullandı.

“Şimdi sıra bizde”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da yaptığı konuşmasında vefaya dikkat çekerek, “Zamanında 180 bin dolar gibi bir para harcanarak vefa örneği göstermiş Moris Bey Manisa’dan ayrıldıktan sonra. 180 bin dolara güzel bir hastaneye vesile olmuş. 180 bin dolar bugün de çok yüksek bir rakam ama o dönemde daha kıymetli satın alma paritesi belki 3-4 kat daha fazla bir parayı Manisalı hemşehrilerine vefa örneği olarak sergilemiş. Türkiye’de belki örneği 2 tane, 3 tane olan örneği çok çok az olan hastaneyi Manisa’da yapmış, vefasını göstermiş, toprağı bol olsun diyoruz. 2022 yılında hastane noktasında Türkiye seviye atlamış, dünyadaki birçok ülkeden daha üst seviye bir ülke haline geldik. Bugün devletimiz çok rahat bir şekilde hastaneleri yapabilecek şekilde imkan ve kabiliyete sahip ama biz Manisalılar vefa sahibiyiz. Bize yapılanları unutmamamız gerekir ki unutmuyoruz da. Bugünkü Moris Şinasi Hastanesi binasının fiziki şartları kullanılamayacak durumda. Bugün biz Sağlık Bakanlığına ait Merkezefendi Devlet Hastanesinde bir vefa örneği göstererek Moris Şinasi isminin inşallah kıyamete kadar yaşaması için el birliğiyle hep birlikte bu ismi yaşatma gayreti içindeyiz. Vakfa gelen para, bağış bugün vasiyeti olduğu için kullanılıyor. Çok şükür devletimizin hiçbir şekilde buna ihtiyacı olan bir durumda değil. Buradaki ince nokta Moris Şinasi Amerika’ya gitti, kendi şehrine vefa gösterdi. Bugün Türkiye sağlık açısından da çok güçlendi. Şimdi sıra bizde olduğu için bu ismi yaşatıyoruz” diye konuştu.

“Bu bir vefanın örneğidir”

Moris Şinasi’nin Manisa’ya gösterdiği vefayı bugün de Manisalıların gösterdiğine dikkat çeken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de “Yüzyılı aşkın bir zaman geçmiş ve o dönemde yapılan bir iyilik bereketini bugüne kadar sürdürüyor. Bu her yerde yaşanabilecek bir durum değil. Bugün de burada Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin açılışıyla da bunu taçlandırmış olacağız. Bugün vefanın bir başka örneğini yaşıyoruz. Moris Şinasi’nin Manisa’ya gösterdiği vefasının karşılığı olarak Manisa’nın Moris Şinasi’ye olan vefasının bir örneği olarak yapılan yeni doğan çocuk yoğun bakım ünitesine onun adı verildi ve açılışını yapacağız. Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Sağlığı Derneği’nin Moris Şinasi’nin adını yaşatma ve onun adına yeni eserler kazandırma konusunda da gayretlerinin en üst seviyede devam edeceğini düşünüyorum” dedi.