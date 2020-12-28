banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?

Manisalılar bugün seçim olsa yine ’Cengiz Ergün’ dedi

Avrasya Araştırma firması, aralık ayı araştırma sonuçlarını yayınladı. 30 büyükşehirde bugün seçim olsa mevcut başkana oy verir misiniz sorusuna Manisalılar, yüzde 54,6 oranında evet dedi. Son yerel seçimlerde yüzde 52,77 oranında oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Ergün, söz konusu araştırmayla birlikte oy oranını da arttırmış oldu. Manisa’ya hizmet edebilmenin gururuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, kendilerine güvenen Manisalılara teşekkür etti.

MANİSA 28.12.2020, 16:45
4
Manisalılar bugün seçim olsa yine ’Cengiz Ergün’ dedi

Avrasya Araştırma firması, aralık ayı araştırma sonuçlarını yayınladı. 30 büyükşehirde bugün seçim olsa mevcut başkana oy verir misiniz sorusuna Manisalılar, yüzde 54,6 oranında evet dedi. Son yerel seçimlerde yüzde 52,77 oranında oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Ergün, söz konusu araştırmayla birlikte oy oranını da arttırmış oldu. Manisa’ya hizmet edebilmenin gururuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, kendilerine güvenen Manisalılara teşekkür etti.

Avrasya Araştırma, ‘Aralık 2. Yarı Simülasyonu’ adıyla son araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Firma araştırmanın yöntemini şöyle açıkladı: “Arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranması sonucu elde edilen verilerin, Aralık ayı içinde yapılan telefon anketin (CATI) verileri ışığında işlenmesi sonucu partilerin oy oranları simüle edilmiştir.”

Araştırmada ‘Büyükşehirlerde Olası Yerel Seçim Sonuçları’ başlığı altında yapılan anket sonuçlarına da yer verildi. Bugün seçim olsa mevcut başkana oy verir misiniz sorusuna Manisalılar, yüzde 54,6 oranında evet dedi. Böylece 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 52,77 oranında oy alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, son araştırmayla birlikte oy oranını da arttırmış oldu.

“Cengiz Ergün’den memnuniyet yüksek”

Konuyla ilgili youtube adlı sosyal paylaşım sitesinde canlı yayın yapan ve araştırmasıyla ilgili detayları izleyicilerle paylaşan Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz, Manisa ile ilgili ortaya çıkan sonuçlar hakkında şunları söyledi: “Manisa’da MHP’li Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hala bugün seçim olsa, rahat kazanabilecek gibi görünüyor. Yani orada kişisel bir oy alma durumu var. Muhtemelen memnuniyet yüksek.”

Başkan Ergün’den Manisalılara teşekkür

Manisalıların gösterdiği teveccühle 3 dönemdir doğup büyüdüğü şehre hizmet etme gururunu yaşadığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, taraflı tarafsız kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuçların da kendilerine moral olduğunu dile getirdi. Manisalılara şahsına gösterdiği güven nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergün, “Biz ilk günkü aşkla ve şevkle hemşehrilerimize en güzel hizmetleri götürebilmenin çabası içinde olduk. Bu çizgimizden hiç ayrılmadık. Manisa’mızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek; sorunlarından kurtulmuş, geleceğe güvenle bakan bir şehir oluşturmak için canla başla çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerime şahsıma gösterdikleri teveccüh nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12