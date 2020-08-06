Manisalı yetiştiricilere damızlık koç dağıtıldı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ UYGULADIĞI 'KOYUN VE KEÇİLERDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ' KAPSAMINDA MANİSA’DA, 2020 YILI İÇERİSİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE 77 ADET KOÇ ALIMI YAPILDI. ALINAN KOÇLARIN DAĞITIMI COVİD-19 TEDBİRLERİNE UYGUN OLARAK AKHİSAR VE SALİHLİ HAYVAN PAZARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı ’Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi’ kapsamında Manisa’da, 2020 yılı içerisinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtılmak üzere 77 adet koç alımı yapıldı. Alınan koçların dağıtımı Covid-19 tedbirlerine uygun olarak Akhisar ve Salihli Hayvan Pazarlarında gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı ’Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi’ kapsamında Manisa’nın Salihli ve Akhisar ilçelerinde damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi.
Salihli ilçesinde Koç dağıtım programında konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Hayvan yetiştiriciliğinde en önemli unsurlardan bir tanesi ıslahtır. Islah için ise en önemli husus kaliteli koç temin edebilmek ve sürüde kan değişikliğini sağlayabilmektir. Küçükbaş hayvancılıkta verimliliğin ve üretimin arttırılması sürülerimizin ıslah edilmesiyle mümkün olacaktır. Bizler de bu kapsamda bakanlığımıza bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden kaliteli, vasıflı 77 adet koç alarak yetiştiricilerimize bu koçların dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Dağıtımı yapılan koçlarımızın yetiştiricilerimize, ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Düzenlenen koç dağıtım programına; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hatice Figen Sarsam, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Rıza Duman ile yetiştiriciler katıldı.
|İmsak
|04:19
|Güneş
|06:00
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|21:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25