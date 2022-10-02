Manisalı üreticiler kendi yemini kendi üretecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kendi Yemini Kendin Üret Projesi’ dahilinde yüzde 75 hibe ile Ryegrass (Süt Otu) Tohumu ve 5’li Karışım Yem Bitkisi (yüzde 35 Macar Fiği, yüzde 35 Yem Bezelyesi, yüzde 10 Tritikale, yüzde 10 Kılçıksız Buğday, yüzde 10 Kışlık Yulaf) Tohumu desteklemesi projesini başlattı. 26 ton 5’li karışım ve 4 ton süt otu tohumu, düzenlenen törenle Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlerine teslim edildi. Muhtarlık İşleri Şube Müdürlükleri, projeden faydalanan üreticilere, tohumlarını dağıtmaya başladı.

Yerelde kalkınmanın sağlanması amacıyla 2022 yılında 70 milyon liralık bütçesini kırsal alandaki proje ve hizmetlerine ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürecek bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen 30 tonluk yem tohumu; Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi’nde düzenlenen törenle ilçelere gönderildi. Yem tohumu dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, meclis üyeleri ve şube müdürleri katıldı.

Usta, “Yem giderlerini azaltmasını hedefliyoruz”

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene uygulamaya başladığımız Kendi Yemini Kendin Üret projesinde 30 ton yem bitkisi tohumunu ilçelere sevk ediyoruz. Projede ilçelerimizden daha önce başvurular alındı. 15 ve altında büyükbaş hayvan varlığına sahip, 150 ve altında küçükbaş hayvanı olan üreticilerimizin hayvancılıkta en büyük maliyet olan yem giderlerinin azaltılması konusunda destek olmak için Kendi Yemini Kendin Üret projesini devreye aldık. 26 ton 5’li karışım ve 4 ton süt otu (ryegrass) tohumunu ilçe koordinatörlerimize teslim ediyoruz. 270 üreticimiz projeden faydalanıyor. İlçelerimizde, İlçe Muhtarlık İşleri Müdürlükleri aracılığıyla çiftçilerimize teslim edilecek ve toprakla buluşacak. Umarım bizde bu şekilde yem açığına bir katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de 270 üreticinin faydalanacağı 30 tonluk yem bitkisi tohumu dağıtımının hayırlı olmasını diledi.

Üreticiler, yem tohumlarını teslim alıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde İlçe Muhtarlık İşleri Müdürlerine teslim edilen yem bitkisi tohumları ilçelerde üreticilere dağıtılmaya başlandı. İlçe Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinden yem bitkisi tohumlarını alan üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.