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Manisalı ünlü şair ve yazar son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşen Manisalı şair, yazar ve gazeteci Nazmi Alper Tanrıverdi 78 yaşında hayatını kaybetti. Tanrıverdi, Hatuniye Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

MANİSA 21.02.2022, 14:49
Manisalı ünlü şair ve yazar son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşen Manisalı şair, yazar ve gazeteci Nazmi Alper Tanrıverdi 78 yaşında hayatını kaybetti. Tanrıverdi, Hatuniye Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

Babasının görevi dolayısıyla 1944 yılında Van’da doğan ve aslen Kütahyalı olan Şair, yazar ve gazeteci Nazmi Alper Tanrıverdi 78 yaşında tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Tanrıverdi’nin cenazesi öğlen namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazede eşi Habibe Tanrıverdi ile çocukları Hatice Tanrıverdi, Elif Erkara ve Evren Tanrıverdi’nin oldukça bitkin oldukları görüldü. Cenaze namazında Manisalı sanatçılar, ailesi ve sevenleri Tanrıverdi’ye son vazifelerini yerine getirdi.

Nazmi Alper Tanrıverdi kimdir?

Polis olan babasının görevi dolayısıyla 24 Kasım 1944 tarihinde Van’da doğan Nazmi Alper Tanrıverdi, 1946 yılında ailesi ile birlikte Kütahya’ya yerleşti. İlk ve ortaöğrenimini burada yaptı. Eskişehir Tekniker Okulu Makine Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre devam ettiği Konya DMMA İnşaat Mühendisliği Bölümünü ekonomik nedenlerle 1970 yılında yarım bıraktı. Mesleğini 1975’te Almanya, 1995’te Amerika’da ve Kütahya TÜGSAŞ (1965-78) ile Adana’da Çukurova Grubu şirketlerinde (1980-93) başformen olarak çalışıp 1997’de emekliye ayrıldıktan sonra çalışmalarını Manisa’da sürdürdü. İlk şiirini ilkokul çağında hiç tanımaya fırsatı olmadığı annesi için yazan ve şiir yolculuğuna başlayan Tanrıverdi, yazdığı şiir kitapları ve açtığı şiir sergileriyle sanatseverlerin dikkatini çekmiş ve 50. sanat yılında da kendi evinde özel bir sergi açmıştı.

Manisalı şair ve yazar Nazmi Alper Tanrıverdi’nin güftesini yazdığı, Yılmaz Yüksel’in bestelediği ‘Ben Anadolu’yum’ isimli Hüseyni makamındaki eser 2015 yılında Amasya’da 11’inci kez düzenlenen Altın Elma Türk Sanat Müziği Beste Yarışmasında 542 eser arasından birinci seçilerek Altın Elma ödülünü kazanmıştı.

Manisa’nın en eski gazetesi olan Hür Işık Gazetesinde bir dönem Genel Müdürlük de yapan Tanrıverdi uzun yıllar gazetenin başyazarlığını da yapmıştı. Evli ve 3 çocuk babası Tanrıverdi şiirlerinde Alperi mahlasını da kullandı. Birçok gazetede köşe yazarlığı da yapan Tanrıverdi’nin çok sayıda ulusal ödül ve plaketi de bulunuyordu.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki evinde 50. sanat yılına özel açtığı sergide konuşan Tanrıverdi, şiirin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak, “Şiir her ne kadar duyguların dili olsa da benim için bir yaşam tarzı. Çok duygusal bir insanım. En ufak bir şeyde burnumun direği sızlar, hüzünlenirim. Şiirlerimin içinde belki çok nadirdir içinde hüzün olmayan, bir elin parmaklarını geçmez.” şeklinde konuşmuştu.

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