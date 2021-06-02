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Manisalı sağlıkçının fotoğrafları sergide

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Pandemide Yaşam” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren 33 fotoğraf sergilenmeye başladı. Çeşitli hastanelerde açılacak olan ve ilkinin Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıldığı sergide Manisalı sağlıkçı İsmail Aybey’e ait iki fotoğraf da yer alıyor.

MANİSA 02.06.2021, 12:22
Manisalı sağlıkçının fotoğrafları sergide

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Pandemide Yaşam” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren 33 fotoğraf sergilenmeye başladı. Çeşitli hastanelerde açılacak olan ve ilkinin Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıldığı sergide Manisalı sağlıkçı İsmail Aybey’e ait iki fotoğraf da yer alıyor.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 Pandemisinde farkındalık oluşturmak amacıyla “Pandemide Yaşam” temalı Şifa Eli Fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan fotoğraflardan 33 eser, sergilenmeye layık görüldü. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde çalışan Sağlık Memuru İsmail Aybey’e ait olan ve Manisa’da çekilen iki fotoğrafın da yer aldığı ilk sergi, Covid-19 Pandemisinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan hastane çalışanları, hasta-hasta yakını ve ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya başladı. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan ilk serginin, ilerleyen zamanlarda çeşitli hastanelerde açılacağı bildirildi.
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