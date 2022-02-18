Manisalı sağlık çalışanlarını rahatlatacak anlaşma

Manisa’da Sağlık Sen tarafından banka promosyonları için başlatılan çalışmada olumlu sonuç alındı. Sendika tarafından ’Destan yazanlara destan yazalım’ başlığıyla bankalara gönderilen mektuplar sonrası Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Yapı Kredi Bankası arasında 5 yıllık maaş anlaşması sağlandı. Maaşlarını 5 yıl boyunca anlaşmalı bankadan alacak olan sağlık çalışanlarına tek seferde 18 bin 50 TL ödeme yapılacak.

Manisa Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptığı açıklamada Manisa’daki sağlık çalışanları adına banka promosyonu ihalesini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Irgatoğlu, "Pandemide destan yazan kahramanlarımızın her zaman daha iyisini ve daha fazlasını hak etiği gerçeğiyle bankalara ziyaretler gerçekleştirerek beklentilerimizi iletip, sağlık kahramanlarımız adına da banka şubelerine mektup gönderdik. Böylece meramımızı anlatmaya çalıştık. Her aşamada kararlılığımızı ortaya koyarak nihayetinde güzel bir sonuçla banka ihalesini noktaladık. Manisa olarak 5 yıllık tek seferde ödenmek üzere 18 bin 50 TL’ye Yapı Kredi Bankası ile anlaşmaya varılmıştır. İhale sürecindeki emek ve destekleri için İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, ilgili idareci ve görevli personellerimize, ihaleyi alan bankanın Manisa Şube Müdürü Celil Zehir ile bankaya ve sendikamız temsilcilerine teşekkür ediyor, tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.