Manisalı okçu Sevim Yıldır Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun Samsun’da düzenlediği 2021 Salon Türkiye Şampiyonasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Sevim Yıldır, makaralı yay kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak, altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 2021 Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun’da gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 97 kulüpten 528 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Sevim Yıldır, ’Makaralı Yay’ kategorisinde mücadele etti. Sevim Yıldır, başarılı atışları ile şampiyon olurken, Yıldır’ın ardından Emel Ateş ikinci, Nehir Sarıhan üçüncü oldu. Yılın son şampiyonasında altın madalya kazanan Sevim Yıldır, başarılarına bir yenisini daha eklediği için mutlu olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar Samsun’da düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcu Sevim Yıldır’ı tebrik ederek, şampiyon okçuya bundan sonraki müsabakalarda başarılar diledi.