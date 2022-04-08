Manisalı öğrenciler Türk Kızılayı’na Ramazan kolisi bağışladı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ilkokul öğrencileri, harçlıkları ile aldıkları gıda kolilerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teslim etti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla kendi harçlıkları ve ailelerinin desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere temel gıda ürünlerinden oluşan 11 adet gıda kolisi hazırladı. Hazırlanan koliler, sınıfta düzenlenen törenle, Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkan Yardımcısı Hakan Yılmazbaş, etkinlikte yaptığı açıklamada, Gediz İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin davranışının takdire şayan olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hazırladıkları gıda kolilerinin, şube personelleri tarafından titizlikle yapılan ön araştırma sonucunda kentte bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Yılmazbaş, "Manevi duygularımızın üst düzeyde olduğu Ramazan ayında, Gediz İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri kendi aralarında okul harçlıklarıyla bizlere gıda kolisi hazırlamışlar. Küçük kardeşlerimizin hazırlamış oldukları gıda kolilerini kendilerinden teslim alarak, Manisa’da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle yetişen kardeşlerimize, Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılay Manisa Şube ekipleri de öğrencilere, hikaye kitabı, rozet ve yapboz hediye etti.

Düzenlenen etkinliğe, Türk Kızılay Manisa Şube Başkan Yardımcısı Hakan Yılmazbaş, Gediz İlkokulu Müdürü Evren Arslan, Türk Kızılay Manisa İl Müdürü Murat Köseler, 1-B Sınıfı Öğretmeni Derya Yılmaz, Türk Kızılay Manisa Şubesi Bağış Uzmanı İnanç Nihan Erdoğan ve Türk Kızılay İlk Yardım Mesul Müdürü Zeynep Nur Kahraman katıldı.