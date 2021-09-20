Manisalı öğrenciler Bilim Şenliği’nde buluşacak

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Müdürlüğü 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenen 4007 Bilim Şenliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Manisa Bilim Sanat Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilecek. 3 günde toplam 74 etkinliğin gerçekleştirileceği proje ile öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirecek hem de bilimin ışığında yeni fikirler edinecek.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Müdürlüğü 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenen 4007 Bilim Şenliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 4007 programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlıyor.

Bu yıl salgın koşulları da dikkate alınarak proje etkinlikleri için tüm sağlık önlemleri alınarak hazırlanan Bilim Şenliğinde katılımcılara ’yaparak yaşayarak’ öğrenme fırsatı sunulacak. Projede “Haydi şenliğe koştur; oyna, öğren, oluştur!” sloganıyla, bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması hedefleniyor.

Üç günde 74 etkinlik

Bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması, eğlenerek öğrenme ve yeni ürünler oluşturabilen gençleri yetiştirmenin hedeflendiği proje kapsamında 3 günde toplam 74 etkinlik yer alacak. Manisa Bilim ve Sanat Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği programında Fen Bilimleri, Matematik ve Sanat dallarında atölyeler, robotik ve kodlama, tematik bilim oyunları, bilim gösterileri, sergiler ve zekâ oyunları yer alacak.

Etkinliklere katılımın ücretsiz olacağı ve atölyelerin sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.30-17.00 saatleri arasında, bilim gösterilerinin ise sabah 09.00, öğleden sonra 13.30 saatlerinde başlayacağı bildirildi. 1 Ekim Cuma günü ise saat 19.00’dan itibaren Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Emir Haliki ve Astronom Ece Korkuter Haliki’nin sunumları ile birlikte teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapılacak.

Proje etkinliklerine katılmak isteyenlerin http://www.yenifikirleryeniprojeler.com adresinden başvuru yapmaları gerektiği bildirilirken, gökyüzü gözlemlerine katılmak isteyenlerin yenifikirleryeniprojeler@gmail.com mail adresine ayrıca kişi sayısını da belirtilen e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. Etkinlikler Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Üniversitesinden öğretim üyeleri, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi başta olmak üzere Manisa ilinden birçok okuldan öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek.

Projeye Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi, Manisa İl Halk Kütüphanesi ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapılan protokoller kapsamında destek verecek. Pandemi şartları da göz önünde bulundurularak etkinliklerde katılımcı sayıları ve diğer hususlarda Manisa İl Pandemi Kurulundan gelen öneriler dikkate alınarak Manisalı öğrencilerin yeni fikirler ve yeni projelerle buluşmaları sağlanacak.