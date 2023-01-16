Manisalı öğrenciler başarı için MABEM’i seçiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanındaki göz bebeği MABEM kursları, 7 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik, LGS-YKS kursları için Kayıt Kabul Sınavı gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede hayata geçirilen ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmet veren MABEM eğitim kurumları, Manisalı 7 ve 11. sınıf öğrencilerini Kayıt Kabul Sınavı’na davet ediyor. Lise ve üniversitelere giriş sınavlarında elde ettiği yüzde 98’in üzerindeki başarı oranıyla adından söz ettiren ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanındaki göz bebeği olan MABEM’in LGS-YKS kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kayıt Kabul Sınavı’nda yeteneklerini gösterecekler. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, öğrenci belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yaparak 17 ilçede MABEM şubelerinden sınav giriş kartlarını temin edebilecek.

Deneyimli öğretmen kadrosu, başarı ve eğitim seminerleri, birebir ve etüt imkanı, deneme sınavları, analizli takip sistemi, öğrenci koçluğu ve seviye sınavlarıyla MABEM kurslarının çocukların ve gençlerin yanında olduğunu belirten MABEM Müdürü Serap Gücüyen, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde her geçen yıl başarı çıtasını hep yukarıya taşıyan MABEM kurslarımız, çocuklarımızın geleceklerine ve hayal ettikleri lise ve üniversitelere geçmelerine önemli bir köprü vazifesi görmekte. 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Kayıt Kabul Sınavı ile yeni başarılara imza atacağımız yeni öğrencilerimizi bünyemize dahil etmiş olacağız. Tüm 7 ve 11. sınıf öğrencilerimizi sınavlarımıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün MABEM eğitim kurumlarına özel ilgi gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM’lerin aynı zamanda Cumhuriyet’e, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ve vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu vurguladı. Özcan, “MABEM’ler, 17 ilçemizde eğitimde fırsat eşitliği sağlama anlayışıyla öğrencilerimizi LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyor. Yüzde 98’in üzerinde başarı oranına sahip olduğumuz MABEM eğitim kurumlarımızın yeni dönem öğrenci kayıtları için düzenleyeceğimiz Kayıt Kabul Sınavı’na katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.