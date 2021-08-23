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Manisalı milli judocular Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocular Fidan Ögel, Berke Çırpan, Niyazi Gökçen ve Oğulcan Havutçu, Genç Milli Takım hazırlık kamplarında Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

MANİSA 23.08.2021, 14:18
Manisalı milli judocular Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocular Fidan Ögel, Berke Çırpan, Niyazi Gökçen ve Oğulcan Havutçu, Genç Milli Takım hazırlık kamplarında Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

Uluslararası ve ulusal müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla judoda marka haline gelen Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Fidan Ögel, Berke Çırpan, Niyazi Gökçen ve Oğulcan Havutçu, Genç Milli Takımın kamp kadrosunda yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayan kamp dönemi, Trabzon ve Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde 07 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocuların milli takım kamplarında gelişimlerini sürdürdüklerini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, sporculara başarılar diledi.

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