Manisalı kamu fotoğrafçıları Dilek Milli Parkı’nı fotoğrafladı

Manisa Valiliği öncülüğünde Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti destekleriyle Manisa’daki kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde çalışan personele yönelik düzenlenen ’Temel Fotoğrafçılık Eğitimi’ dahilinde, yıl içerisinde gerçekleştirilen uygulama eğitimleri Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında devam etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile yapılan bir çalışma sonrasında gerçekleştirilen fotoğrafçılık eğitim uygulama gezisine Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Fotoğraf Usta Öğreticisi Turgay Duyar ile kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde çalışan personel katıldı.

Manisa Valiliği öncülüğünde geçen yıl başlayan kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde çalışan personele yönelik “Kamu Fotoğrafçıları Kursu” dahilinde çeşitli uygulama eğitimlerinin yapıldığını ifade eden Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, “Manisa’da hem ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görme hem de bu güzellikleri fotoğraflamak üzere çeşitli geziler düzenledik ve sonrasında kursiyerlerimizin çekmiş olduğu bu fotoğraflardan oluşan bir sergi açtık." diyerek yapılan çalışmaları hatırlattı.

“Kamu fotoğrafçıları gözüyle” sergisi açılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile yapılan bir çalışma sonrasında Kuşadası Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkına bir gezi düzenlediklerini anlatan Eroğlu, “Kamu Fotoğrafçıları Kursunu açarken, kamu kurumlarında çalışan personelimizin daha doğru teknikleri kullanarak fotoğraf çekmesi amacıyla teknik ve pratik bilgiyi bir arada verebilmeyi ve bu sayede onların bu konuda ki bilgi ve deneyimlerini arttırmayı hedeflemiştik. Kursumuzda teknik bilgileri anlattığımız personelimiz için düzenlediğimiz bu gezilerle de pratik yapma imkânı sağlıyoruz. Bugün Dilek Yarımadasının güzelliğine hepimiz hayran kaldık.” dedi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı ve kurs eğitmeni Turgay Duyar ise yapılan eğitimin ardından farklı yerlere gerçekleştirilen eğitim uygulama gezilerinin çok faydalı olduğunu ve bilgilerin pekiştirildiğini kaydetti. Çekilen fotoğrafların tamamının Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edileceğini kaydeden Duyar, “Kursiyerlerimiz buradaki doğal güzellikleri fotoğraflama imkânı buldu. Yine açacağımız sergide burada çektiğimiz fotoğrafları sergilemeyi planlıyoruz. Umuyoruz ki, bu güzellikleri fotoğraflarımıza da yansıtmayı başarabilir, bu güzel doğayı sergimizi gezecek olan insanların hayalinde canlandırabiliriz.” diye konuştu.