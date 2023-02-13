Manisalı kadınlar tandır ekmeği yapıp deprem bölgesine gönderdi

Son asrın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye 7’den 70’e kenetlenerek deprem bölgesine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde de 4 mahallenin kadınları cumartesi ve pazar günü 7 bin 500 adet tandır ekmeği yaparak bugün deprem bölgesine gönderdi.

Manisa’da kadınlar depremzedeler için binlerce tandır ekmeği yaptı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak kabul edilen depremlerin ardından yaraların sarılması için Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor. Herkes elindeki tüm imkanları seferber ederek yardım yapmaya çalışırken Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Tabane ve Ulucami çevresi olarak bilinen Bayındırlık, Kocatepe, İshakçelebi ve Gediz Mahallelerinde kadınlar el ele vererek depremzedeler için uzun zaman bozulmayan tandır ekmeği yaptı. Mahalle muhtarları ve hayırseverlerin destekleriyle cuma günü alınan ve kadınlara teslim edilen unlar cumartesi ve pazar günleri onlarca mahalleli kadının marifetli ellerinde uzun süre dayanan tandır ekmeğine dönüştü.

Muhtarların ve hayırseverlerin destekleriyle kadınların yaptığı 7 bin 500’den fazla tandır ekmeği muhtarlar ve gönüllüler tarafından güzelce paketlenerek Manisa Valiliği Yardım Koordinasyon merkezine gönderildi. Tıra yüklenen tandır ekmekleri bugün deprem bölgesine gönderildi.