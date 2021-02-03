Manisalı judocular Milli Takım Kampına davet edildi

Katıldığı her turnuvadan başarılı sonuçlarla dönen Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları; Öznur Efe, Zilan Ertem ve Gülşen Tanrıkulu, 10-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık Kampı’na davet edildi.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık Kampı’nın kadrosu belirlendi. 10-28 Şubat tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek olan kampa, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları Öznur Efe, Zilan Ertem ve Gülşen Tanrıkulu da davet edildi. Sporcuların Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna davet edilmelerinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten judo takımı Antrenörümüz Fatih Akcan, “Kamp boyunca sürecek kondisyon ve teknik antrenmanlar ile sporcularımız yeni sezona hazırlanacaklar. Pandemi dolayısıyla müsabakalara ara verilmeden önce, başarı grafiğimiz oldukça yüksekti. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli neticeler elde ettik. Sporcularımızın hazırlık kampında iyi çalışıp; yine hem kulübümüzü hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.