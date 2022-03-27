Manisalı judocu Sümeyye Kaya Avrupa 3’üncüsü oldu

Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Sümeyye Kaya, Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası’nda 3’üncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu yıl judoda elde ettiği başarılarla fırtınalar estiren Yunusemre Belediyespor’da genç milli judoculardan Sümeyye Kaya, Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılan Gençler Avrupa Judo Kupası’nda 78 kiloda üçüncü oldu. 27 ülkenin katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda iyi bir performans ortaya koyan Sümeyye, büyük bir başarıya imza atarak madalya koleksiyonuna Avrupa başarısını ekledi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Türkiye’ye bronz madalya kazandıran Sümeyye ile gurur duyduklarını söyledi. Tarihi başarının büyük emek ve disiplinli çalışma sonucunda elde edildiğini kaydeden Alkan, "Avrupa Judo Federasyonunca Yunanistan’da düzenlenen müsabakalarda bronz madalya kazanan sporcumuzu ve başarıda emeği olan antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Altın kızımızın böylesine bir başarı elde edeceğine yürekten inanıyorduk. Çünkü çok emek veriyordu. Buralara hak ederek geldi ve kendisine inananları bir kez daha gururlandırdı. Bu madalyayı bizlerin her daim yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve şehrimize armağan ediyoruz. Çok mutluyuz.” dedi.