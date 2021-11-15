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Manisalı iletişim öğrencileri Vali Karadeniz’le röportaj yaptı

Yunusemre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Bölümü öğrencileri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek röportaj çekimi gerçekleştirdi.

MANİSA 15.11.2021, 15:47
Manisalı iletişim öğrencileri Vali Karadeniz’le röportaj yaptı

Yunusemre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Bölümü öğrencileri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek röportaj çekimi gerçekleştirdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret eden Yunusemre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Bölümü öğrencileri Vali Karadeniz ile röportaj yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Okul Müdürü Sayım Can, Edebiyat Öğretmeni Yakup Doğan, Radyo-Televizyon Alan Şefi Süleyman Kara’nın da eşlik ettiği ziyarette, Yunusemre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyonculuk Bölümü Öğrencileri Serhat Akbuş ile Sevilay Yıldız, Vali Yaşar Karadeniz ile röportaj yaparak mesleki eğitim alanındaki görüş ve değerlendirmelerini aldılar.

Öğrencilerin mesleki eğitimine ilişkin sorularını yanıtlayan Vali Yaşar Karadeniz, “Diploma tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Üniversiteyi bitireyim de diplomam olsun düşüncesiyle hareket edildiğinde görüyoruz ki, o diplomaya bir şekilde sahip olunuyor ama sonuçta o diploma kendi yaşamlarını idame ettirmeye yetmeyebiliyor. Neticede hayatta tutunabilmek için bir şeyler üretebilmek, bir şeyler üretebilmek için ise bugünün ilgisine, teknolojisine, standartlarına uygun kalifiye eleman olmak gerekir. İster lise mezunu, ister üniversite mezunu olan birçok gencimizdeki temel problem de bu. Gençlerimizin diploması var ama diplomayı alıncaya kadar piyasanın istediği koşullar da yetişme şansı bulamıyorlar” dedi.

Ortaokul son sınıfta bulunan öğrencilerin de tercihlerini yaparken ellerinde bir sanatın bir mesleğin mutlaka olması gerektiği bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini düşüncelerini paylaşan diyen Vali Karadeniz, “Üniversite kazanıp başka bir iş yapsalar dahi meslek lisesinde öğrendikleri işi, hobi olarak sürdürmeleri bile hayatta daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Onun için meslek lisesini tercih etmeleri son derece önemli. Manisa’da sanayinin gelişmiş olması iş konusunda meslek lisesi mezunlarına ve üniversite mezunlarına daha iyi fırsatlar sunmaktadır. Bizler de meslek liselerinde okuyan öğrencilerimize iş garantisi sağlayacak projeler üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

Ziyarette öğrenciler, Vali Karadeniz’den yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü için de bir mesaj aldılar.

Röportaj çekimi sonrası Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Bölümü öğrencileri Sevilay ve Serhat ile sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, öğrencilere kitap hediye ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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