banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!

Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu

Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda Salihli Belediyespor’un milli sporcusu Hilal Öztürk, kadınlar 78 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

MANİSA 13.09.2021, 17:07
Manisalı Hilal Öztürk, Avrupa üçüncüsü oldu

Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda Salihli Belediyespor’un milli sporcusu Hilal Öztürk, kadınlar 78 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.


Avrupa Gençler Judo Şampiyonası 43 ülkeden 141’i kadın, 210’u erkek judocu olmak üzere toplam 351 sporcunun katılımı ile Lüksemburg’da gerçekleştirildi. Şampiyonada Salihli Belediyespor Judo Takımı’nın başarılı judocusu Hilal Öztürk, ilk maçında Ukraynalı Ruslana Bulavina’yı, çeyrek finalde ise Hollandalı Carmen Dijkstra’yı ipponla yendi. Yarı finalde Fransız Coralie Hayme’ye karşılaşan milli sporcu Öztürk, rakibine altın skorda mağlup oldu. Hilal Öztürk Polonyalı Kinga Wolzczak ile yaptığı karşılaşmayı ise kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Lüksemburg’da Avrupa üçüncüsü olan ve Türkiye’ye bronz madalya kazandıran Hilal Öztürk’ü tebrik etti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0