Manisalı hayırsever aile sağlığı merkezi için kolları sıvadı

Manisa Ticaret Borsası Başkan Sadık Özkasap tarafından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Kamil Özkasap adına yaptırılacak aile sağlığı merkezi için Manisa Valiliğinde protokol töreni düzenlendi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, annesi Reyhan Özkasap ile birlikte geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Kamil Özkasap adına aile sağlığı merkezi yaptıracak. Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde yaptırılması planlanan Kamil Özkasap 2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 140 metre kare alanda hizmet verecek. İnşaatın tamamlanması sonrası aile sağlığı merkezi Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne devredilecek.

Yaptırılacak aile sağlığı merkezi için Manisa Valisi Yaşar Karadeniz öncülüğünde protokol töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Özkasap, “Nuriye Mahallesi’nde böyle bir eksiklik gördük. Annem de babamın isminin kalıcı olmasını çok istiyor. Şimdi Nuriye Mahallesinde 2 bin 700 kişinin yaşadığı yere böyle bir hayır yapmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Sağlık merkezi yaptıran Özkasap ailesine teşekkür eden Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, “Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her şeyiyle anahtar teslim şekliyle bize devredilecek. En kısa zamanda bitirilmesini diliyoruz” dedi.

Merkezin yaklaşık 3 bin kişiye hizmet vereceğini belirten Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, “Yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verecek bir sağlık merkezinden bahsediyoruz. Uzun yıllar da eski belediye binasında zor şartlarda hizmet veriliyordu. Şimdi de hızlı bir şekilde tamamlanacak yeni binayla daha sağlıklı hizmet verilecek. Ben öncelikle Kamil Özkasap’ı rahmetle anıyorum. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hayırseverlerin arttığına dikkat çeken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Hayırseverlere teşekkür ediyorum. Hemen hemen her ay bu şekilde törenler yapıyoruz son dönemlerde. İnanıyorum ki hem sağlık hem eğitim hem de diğer alanlarda yeni örnekler de katılacaktır. Bu anlamda Manisalılar, Manisa’daki iş insanları devlete ve topluma katkı anlamında üzerlerine düşeni yapıyorlar. Aile sağlığı merkezimizin bu noktaya gelmesinde emeği geçen bütün kuruluşlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.