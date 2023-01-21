Manisalı gençler Spil Dağını yakından tanıma fırsatı buldu

Manisa’da İl Müftülüğü Yiğitbaş Gençlik Merkezi ve Kuran Kursu gençleri, "İçimde Sanat Var" projesiyle Manisa Spil Dağı Milli Parkını gezerek hem fotoğrafçılık eğitimi aldı hem de milli parkı yakından tanıma fırsatı buldu.

Manisa İl Müftülüğü Yiğitbaş Gençlik Merkezi ve Kuran Kursu gençleri, "İçimde Sanat Var" projesiyle Spil Dağı Milli Parkına gezi düzenledi. Düzenlenen gezide aldıkları fotoğrafçılık eğitimini pratiğe döken gençler milli parkı da yakından tanıma fırsatı buldu. Yiğitbaş Gençlik Merkezi gençlerinin Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü’nün misafiri olduğunu ifade eden Manisa İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü Mukaddes Dilbaz, Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı önderliğinde milli parkın önemli noktalarını gezerek yerinde bilgi alarak tanıma fırsatı sağlandığını kaydetti.

Gerçekleştirilen etkinliğin aynı zamanda sağlıklı yaşam ve spor etkinliği de olduğunu belirten Manisa İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü Mukaddes Dilbaz, gençlerin Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Fotoğraf eğitmeni Turgay Duyar’dan almış oldukları fotoğraf eğitimi sonrasında öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulduğunu da ifade etti.

İl Gençlik Koordinatörü Dilbaz, “Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı rehberliğinde Milli Parkın ve Spil Dağı’nın önemli noktalarını gezdik. Aynı zamanda Gençlik Merkezimizde eğitimini aldığımız fotoğrafçılık kursumuzun uygulamalarını kıymetli hocamız Turgay Duyar ile Spil Dağı’nın değişik noktalarında drone ile fotoğraf çekimi eğitimiyle taçlandırdık. Diyanet çatısı altında gönüllü gençler olarak hayal dahi edemeyeceğimiz eğitim, gezi, anı, anları bizlere sağlayan Manisa İl Müftülüğümüze, Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü’ne ve hocamız Turgay Duyar’a yürekten teşekkür ediyoruz. Proje ile gençlerimizi daha birçok etkinlik ile tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.