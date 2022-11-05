Manisalı Barış Bayraktar para dansta Avrupa Şampiyonu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Çekya’da düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazanan Manisalı milli sporcu Barış Bayraktar’ı ödüllendirdi.

Uluslararası Paralimpik Komite tarafından organize edilen Para Dans Avrupa Şampiyonası, 28-30 Ekim tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlendi. Bu sene 5’incisi düzenlenen yılın en büyük para dans sporu etkinliğine 15 ülkeden, 42 kadın, 30 erkek olmak üzere toplam 72 sporcu katıldı. Müsabakalarda ter döken bedensel engelli milli sporcular, 2 altın 3 gümüş 1 bronz ile toplamda 6 madalya kazandı. Organizasyonda milli formayla mücadele eden Manisalı sporcu Barış Bayraktar, tek erkekler serbest stil ve 5 dans kategorilerinde 2 altın madalya elde etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gösterdiği performansla Avrupa’nın zirvesinde yer alan Barış Bayraktar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporcuyu makamında ağırlayıp ödüllendiren Öztürk, "Tekerlekli Sandalye Para Dans Sporunda gururumuz olan ve kazandığı iki altın madalyayla Ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden Barış kardeşimizi tebrik ediyor, bu başarıların devamının geleceğine de yürekten inanıyorum" dedi.