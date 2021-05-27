Manisalı atletten büyük başarı

Manisalı atlet Hasan Uzun, Gaziantep’te düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finallerinde 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros finallerinde Manisa’yı temsil eden Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Hasan Uzun, önemli başarılara imza atarak gururumuz oldu. Yaklaşık 600’den fazla atletin yarıştığı müsabakada ter döken genç atlet, 3 bin metre ferdi sıralamada Türkiye Şampiyonu olurken, genç erkekler kategorisinde ise takım halinde 3 bin metrede Türkiye 3’üncüsü oldu.

İl Müdürü Öztürk: "Gurur duyduk"

Hasan Uzun’un başarısıyla gurur duyduklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Gaziantep’te ilimizi adını en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarılarını uluslararası seviyelerde de devam ettireceğine inanıyorum." dedi. Sporların temeli olan atletizmde sportif başarının yanı sıra tesisleşmenin de tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekleyen Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Atatürk Spor Kompleksi’ne modern bir atletizm tesisi yapıyoruz. Tüm atletizm branşlarının yapılabileceği bir tesisi en kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Hedefimiz Türk sporuna her branşta yetenekli, ahlaklı sporcular kazandırmak." diye konuştu.