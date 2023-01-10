Manisalı 3 şehit dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1973 yılında şehit olan Er Semih Dağcı, 1990 yılında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Hüseyin Cahit Ekin ve 2001 yılında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik için anma ve hayır programı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitleri anma adına başlattığı programlarını sürdürüyor. 24 Ocak 1990 tarihinde şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Hüseyin Cahit Ekin, 19 Ocak 2001 tarihinde şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik ve 2 Ocak 1973 tarihinde şehit olan Er Semih Dağcı için anma ve hayır programı düzenledi. Perşembe Pazarı içerisinde düzenlenen programa Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Metin Memiş ve Ergün Aksoy, Daire Başkanları, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar’ın yanı sıra şehit Divrik’in babası Hüseyin Divrik, annesi Nevin Divrik, şehit Dağcı’nın eşi Müzeyyen Dağcı, kızı Gül Dağcı ve kayınpederi Nevzat Eker katıldı.

Programda şehitlerin ruhuna ithafen dualar ve mevlit okundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirilen programda, kahraman şehitler saygıyla anıldı. Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık tarafından şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi.