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Manisa’dan zeytinyağı ihracatına önemli yatırım

Manisa’da genç girişimci Kenan Unat tarafından Saruhanlı ilçesinde zeytinyağı işleme tesisi kuruldu. Günde 21 ton ürünün işleneceği ve 250 kişiye istihdamın sağlanacağı tesiste üretilen yağlar, başta Rusya olmak üzere ABD ve Avrupa pazarına ihraç edilecek.

MANİSA 16.11.2021, 15:53
Manisa’dan zeytinyağı ihracatına önemli yatırım

Manisa’da genç girişimci Kenan Unat tarafından Saruhanlı ilçesinde zeytinyağı işleme tesisi kuruldu. Günde 21 ton ürünün işleneceği ve 250 kişiye istihdamın sağlanacağı tesiste üretilen yağlar, başta Rusya olmak üzere ABD ve Avrupa pazarına ihraç edilecek.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Özlem Çetin ile birlikte Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Gümülceli Mahallesi’nde girişimci iş adamı Kenan Unat tarafından faaliyete alınan zeytinyağı işletmesini ziyaret etti. Aynı zamanda Manisa Ticaret Borsası Disiplin Kurulu üyesi de olan Kenan Unat’ı yeni yatırımı dolayısıyla tebrik eden Başkan Sadık Özkasap, 2006 yılından bu yana Ark Konservecilik adı altında faaliyet gösteren işletmenin, zeytinyağı sektörüne de yöneldiğini ifade ederek, tarımsal sanayinin büyümesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Özkasap, zeytinyağında yeni bir marka olan “deliveggy” ye de yolculuğunda başarılar diledi. 16 bin metrekare kapalı alan ve 6 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen işletmede yaklaşık 250 kişinin istihdam edileceğini kaydeden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Daha önce konserve alanında faaliyet gösteren iş adamı ve girişimci arkadaşımız Kenan Unat, bundan sonra zeytinyağı sektöründe de kendi markasıyla yer alacak. İhracatta Rusya-Avrupa ve Amerikan pazarında söz sahibi olan firmamız büyüyerek yoluna devam ediyor. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Günde 21 ton ürün işlenecek

Manisa Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Üyesi iş adamı girişimci Kenan Unat da Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Unat daha önce Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren kurutulmuş domates ve konserve fabrikasının da yeni yatırımla birlikte Gümülceli Mahallesi’ne taşındığını ifade ederek, bunun yanı sıra zeytinyağı alanında da yeni bir marka oluşturduklarını kaydetti.

Patentini aldıkları zeytinyağı markasıyla başta Rusya olmak üzere Amerika ve Avrupa pazarında söz sahibi olmaya çalışacaklarını belirten Unat, TKDK destekli olarak faaliyete geçen işletmenin yüzlerce kişiye de istihdam sağlayacağını söyledi.

İlk etapta günde 21 ton ürün işleyerek faaliyetlerine başladıklarını anlatan Unat, ilerleyen dönemde kapasitenin günlük 40 tona çıkarılacağını belirtti.

Yeni işletmede tam kapasiteyle çalıştıklarında zeytinyağının yanı sıra konserve-zeytin ve zeytin kutulama-humus ve ezme çeşitlerinin de yapılacağını belirten Unat, Manisa’nın tarımsal tüm zenginliklerinin yeni işletmede ele alınacağını ve Türkiye’nin ihracatına katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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