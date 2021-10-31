Manisa’dan Türkmen Dağı’nda eğitime destek

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner İdlib/Kefer Haya Mithat Sevin okulunun açılışına katıldı.

Suriye’nin Kefer Haya bölgesinde bulunan metruk, kullanılmaz hâldeki bir okul, Eğitim-Bir-Sen Manisa 1, Aydın 1, Denizli şubeleri ve İHH iş birliğiyle yeniden eğitime kazandırıldı.

16.12.2020 tarihinde vefat eden Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin’in isminin verildiği okulun açılışı, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Aydın 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Taşpınar, Denizli 1 No’lu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, STK temsilcileri, Suriyeli eğitimciler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıllardır süren savaşın harabeye çevirdiği bölgede bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Öner, “Mithat Sevin Başkanımızın adının Suriye’de, İdlib’in Kefer Haya bölgesindeki bu okulda yaşayacak olması bizi ayrıca mutlu etmiştir. Katkıda bulunan üyelerimize, yardım gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ise, eğitim-öğretimin başladığı okulda sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade ederek, “Nerede insanlığın faydasına olan bir iş varsa onun bir parçası olmaya gayret gösteren, nerede biz mazlum ve mağdur varsa orada olan, haksızlığa uğrayanın yanında yer alan bir sendikayız. Eğitim konusunda duyarlıyız. Suriyeli çocukların eğitimlerini tamamlamaları, hayata tutunabilmeleri için yardımımız ve katkımız olsun istedik. Yıkılmış bir okulu yeniden eğitime kazandırdık ve açılışın ardından sınıfları gezdik, öğrencilerle sohbet ettik, onların heyecanını paylaştık” dedi.

Öğrencilere kırtasiye yardımında da bulunduklarını dile getiren Kolukısa, “Suriyeli meslektaşlarımızla bölgedeki eğitim hakkında istişarelerde bulunduk, değerlendirmeler yaptık, Türkiye’nin bölgeye yaptığı yardımları konuştuk” ifadelerini kullandı.