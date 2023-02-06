Manisa’dan deprem bölgesine personel ve araç sevk edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde yaraları sarmak için harekete geçti. 7 araç ve 54 personelden oluşan itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplamda 19 araç, 37 personel, ışık kuleleri ve jeneratörler bölgeye gönderildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7’lik deprem sonrasında bölgeye ulaşmak üzere ekiplerini ve yardım malzemelerini yola çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, 7 araç ve 54 personelle şafak vaktinde yola çıkarak deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısı sonrasında deprem bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerinin organizasyonu sağlandı. Yardım malzemesi ve ekipman taşıyan araçlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiye Sahası’nda hazır hale getirildi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Metin Memiş, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, araçları ve personelleri afet bölgesine uğurladı.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

Yapılan hazırlık ve yardım araçları ile ilgili olarak bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Tarif edilemez acılar içerisindeyiz. Sabahtan beri MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz teyakkuz halinde. Neler yapabilirizin planlamasını ve programını yapıyoruz. İtfaiyemiz, gece saatlerinde uçakla İncirlik Hava Üssü’ne gittiler. Oradan karayoluyla Osmaniye’ye geçtiler. Toplam 7 araç, 54 personel, 2 tane enkaz arama kurtarma köpeğimizle beraber şuanda olay yerinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılıyorlar. Akabinde sabah saatlerinde Fen İşleri Dairemize ait 3 tane kamyonetimiz, jeneratörler, vinçler, büyük spiraller, kırıcılarla beraber onlar da yola çıktılar. Yine ayrıca Fen İşlerimizden bir kamyonumuz, battaniye yüklü bir şekilde Osmaniye’ye doğru hareket etti. Şu anda da MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizin büyük filosuyla beraber iş makineleriyle kamyonlarıyla jeneratörleriyle Başkanımızın talimatı üzerine neyimiz var, neyimiz yoksa vatandaşlarımızın yanında olmak üzere seferber ettik. Şu anda onları da kazasız belasız uğurlayacağız. Kamyonlarımız giderken boş gitmeyecek. Afet yönetim merkezine uğrayacaklar. Orada vatandaşlarımızdan kampanya neticesinde toplanan malzemeleri de yükleyip o şekilde yola devam edecekler. Ben tekrar Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Büyükşehir, bütün afetlerde olduğu gibi, yine fazlasıyla elinden geleni yapıyor, yapmaya devam edecek” dedi.

Genel Müdür Aslay ekiplerle bir araya geldi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da bölgeye intikal edecek ekiplere hitaben yaptığı konuşmada, “Maalesef bugün ülkemizde büyük bir acı yaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Bugün hepimizin işi gücü 10 ilimiz oldu. Rabbim enkazda olanlara yardım etsin. Çok geniş bir alan. 10 il var. Manisa Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda bir toplantı yaptık. Tüm illerden, devletin tüm kurumlarından şu anda deprem bölgesine araç-gereç makine, ekipman, insan gücü sürekli akış halinde. Sabah ilk olarak İtfaiye Daire Başkanlığımızın ekipleri yola çıktı. Tabii ki enkaz kaldırmada kepçe, kamyon, ışık kulesi, jeneratör gibi ekipmanlar da gerekli. Biz de MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Sayın Başkanımızın talimatıyla gidebilecek araçlarımızı hızlıca belirledik. Bu bir görev. Hizmet etmek görevimiz ama bu bambaşka bir görev. Orada yardım bekleyen bir sürü insan var. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim güç kuvvet versin. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin” dedi.

Açıklamaların ardından afet bölgesi için hazırlanan yardım tırları yola çıktı.