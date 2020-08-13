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Manisa’dan 15 firma İSO 500 İkinci Listesi’nde yer aldı

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI MEHMET YILMAZ, İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) TARAFINDAN TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU ÇALIŞMASININ 2019 YILI SONUÇLARINDA MANİSA’DAN 15 FİRMANIN BULUNDUĞUNU AÇIKLADI.

MANİSA 13.08.2020, 14:55
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Manisa’dan 15 firma İSO 500 İkinci Listesi’nde yer aldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye’nin ikinci 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2019 yılı sonuçlarında Manisa’dan 15 firmanın bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 14,2 oranında artarak 137,5 milyar TL’den 157 milyar TL’ye yükseldi. Listede Manisa’dan da 15 firma yer aldı. İSO ikinci 500 listesinde yer alan 15 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 10 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 5 firmamızla birlikte devler liginde Manisa’dan 15 firmamız yer aldı” dedi.

Dünyada yaşanan korona virüs salgınına rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Yılmaz, “İkinci 500 araştırmasının kapsadığı yıl olan 2019, KOBİ’lerimiz için birçok açıdan zor bir yıldı. Sanayicilerimiz, bir yandan dünyada yükselen gümrük duvarlarının ve küresel ekonomideki yavaşlamanın etkilerini hissederken, yurtiçinde de 2018’de yaşanan finansal şokların yaralarını sarmaya çalıştı. Her şeye karşın İSO İkinci 500 verilerinde de görüyoruz ki, sanayinin ve sanayicimizin 2019 yılının zorlu koşullarında göstermiş olduğu performans takdire şayandır. Sanayicilerimiz bugünkü Covid-19 pandemi koşullarında görüldüğü gibi bir yıl önce de zorluklara rağmen ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başararak Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir. Firmalarımız 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle ülkemize katma değer üretmeye devam ediyor. Ben bir kez daha listeye giren firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yılda Manisa’dan daha fazla firmanın listede yer almasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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