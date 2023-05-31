Manisa’daki su baskınlarının nedeni dere yataklarının kapatılması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Olağan Genel Kurulunda il genelinde yaşanan sağanak yağışlardan etkilenen vatandaşlara ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ise, dere yataklarının farklı amaçlarla önlerinin kapatılması ve yapılaşma nedeniyle su akışının sağlıklı bir şekilde olmadığını ve bu nedenle taşkınların yaşandığını söyledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü 2023 yılı 1’inci Olağan Genel Kurulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurulda sağanak yağışlar sonrasında yaşanan su baskınlarına da değinildi. Başkan Ergün, yaraların sarılması noktasında her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, selden etkilenen vatandaşlara ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ergün, daha sonra münferit su taşkınları ile ilgili açıklama yapması için sözü MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’a verdi. Aslay yaptığı sunumda, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yağışlar artık anlık ve yoğun olarak gerçekleşmektedir. Bir haftada yağması gereken yağış miktarı 1-2 saatte düşmekte. Aşırı yağış sonrasında mevcut derelerin gerek şehir merkezlerinde gerek kırsalda önlerinin kapatılması ya da daraltılması, dere yataklarına evlerin, apartmanların yapılması, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının deyim yerindeyse çöplük gibi kullanılması su baskınlarındaki insan faktörünün etkilerini gözler önüne sermektedir” dedi.

Koldere’de dere yataklarının ya önü kapatılmış ya da üzerine ev inşa edilmiş

Koldere Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağışın ardından tüm ekipleri ile sahada olduklarını belirten Aslay, yaptıkları tespitleri de meclis üyeleri ile paylaştı. Aslay, geçmiş yıllarda imar planlarıyla dere yatakları üzerinde yapılaşmaya izin verilmesi nedeniyle bu sıkıntıların yaşandığını söyleyerek, Koldere Mahallesi’nde gerek konut alanı gerekse de fabrika gibi işletmelerin dere yataklarının önünü kapattığını ve su akışını engellediğini ifade etti. Mevcutta bulunan dere yataklarının karşısına kurulan setler ile suyun mahalle içine yönlendiğini belirten Aslay, bu sebeple mahalle içerisinde su taşkınları yaşandığını söyledi. Konuşmasını görsellerle destekleyen Aslay, “Bir vatandaşımız dere yatağını kapatarak hayvan damı inşa etmiş. Su duvarın üstüne kadar yükselmiş. Yapı yıkılma noktasına gelmiş. Bir diğer vatandaş da dere yatağını kapatarak soğan ekmiş. Kimisi de dere yatağının önüne duvar örmüş. Bu sebeple de su taşkınları meydana geliyor” dedi.

Eski planlarda dere ama artık yol

Sunumuna Turgutlu ilçesi ile devam eden Genel Müdür Aslay, 1979 yılına ait olan ve 2000 yılında güncellenen 1/25000’lik planlar üzerinden açıklamalarını sürdürdü. Aslay, Çepnidere Mahallesi’nde de mevcut dere yataklarının üzerine yapılan fabrika alanının su akışını engellediğini vurgulayarak, yağmur suyunun önce Ankara asfaltına, oradan da eski Manisa-Turgutlu yoluna kadar gittiğini belirtti. Yolun durumuna göre yapılan ızgaraların dereden gelen aşırı suyu taşıyamadığını söyleyen Aslay, dere yataklarının önünün kapatılmasının ciddi sorunları da beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

“Ya dere yatağı 200 yıl önce yanlış yere yapılmış ya da sanayi sitesi”

Aslay, “Erbiller Sanayi Sitesi’nin yanındaki dere yatağının kotu 6 metre yüksekliğinde ve fabrikanın çatısı ile aynı kotta. Ya dere yatağı 100-200 sene önce yanlış yere yapılmış ya da sanayi sitesinin kotu ile ilgili bir sorun var. Dere yatakları yapılan imar planlarında değerlendirilmediği için su yolun karşısına sağlıklı bir şekilde geçemiyor. Yatağını patlatarak taşkına sebebiyet veriyor. Buradaki su da eski Manisa-Turgutlu yoluna kadar gidiyor. Turgutlu Belediyesi ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Bu dereleri imar planlarına işleyerek yolun karşısına geçirmemiz gerekiyor. Yoksa her yağmurda bu manzaraları görürüz ya da Erbiller Sanayi Sitesi’ni bu şekilde su basmaya devam eder” dedi.

“Sokak olan yer aslında dere yatağı”

Genel Müdür Aslay, Turgutlu merkez Selvilitepe Mahallesi’nden 12 dere yatağının geçtiğini ifade ederek, Selvilitepe’deki Tepe Sokak olarak görülen yerin aslında dere yatağı olduğunu belirtti. Bu dere yataklarını da güncel haritaya eklemeye başladıklarını söyleyen Aslay, “Ankara asfaltında daha önce büyük çaplı menfezlerle yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptık. Akabinde yine altgeçit yapılırken 1.200’lük kolektör hattıyla Leylek Deresi’ne bağladık. Prestij cadde çalışmaları ve Mustafa Kemal ile Atatürk mahallelerinde yağmur suyu imalatları yaptık. Selvilitepe’den inen dere yataklarından sadece bir tanesi çalışıyor. 11 dere yatağının mansabı yok ve imara açılmış” dedi.

Irlamaz Deresi’nin kotu yerleşim yerleriyle uyuşmuyor

Turgutlu merkezin çok yakınında olan Irlamaz Deresi’ne yağmur suyu bağlantılarını neden yapamadıklarını anlatan Aslay, Turgutlu’daki yerleşim yerlerinin kotunun Irlamaz’la uyuşmadığını söyledi. Aslay, “Turgutlu’nun neredeyse bütün sokakları kotun altında kalıyor. Irlamaz’a bağlansa kot farkından dolayı bütün su Turgutlu’ya geri döner” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Aslay sunumun sonunda, “Kurulduğumuz günden beri çok büyük yağmur suyu hatları ve imalatları yaptık. Ancak bu kadar büyük yağışlarda ve derelerin kapalı olduğu noktalarda çözümler belli bir zaman alıyor. Bunun çözümü yağmur suyu hattı yapmak değil, dere yataklarını eski haline getirmek. Yağış süresince özveriyle çalışan personellerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bilgin’den MASKİ’ye teşekkür

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de sunumdan sonra söz alarak, “MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın sözlerine sonuna kadar katılıyorum. 28 Mayıs’ta yağmur yağışının ardından sahaya gittiğimizde MASKİ orada çalışıyordu. Burak Bey’in derelerin önünün kapatıldığı ifadelerine tamamen katılıyorum. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Sizin şahsınızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Vatandaşın yanında ve hizmetindeyiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de sunumun ardından yaptığı açıklamada, vatandaşın yanında ve hizmetinde olacaklarını ifade ederek, “Kimseyi kötüleme noktasında değiliz. Geçmiş yıllarda belde belediyelerinin veyahut da yıllar öncesi mevcut belediyelerin hatalı kararlarının sonuçlarını yaşıyoruz. Dere yataklarının üstüne evlerin yapılması, derelerin kapatılması, fabrikaların yapılmasının ceremesini bugün bizler çekiyoruz. Bizlerin de görevi bunları minimize edecek çalışmaları başlatmak, ki çalışmalarımızı da yapıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.