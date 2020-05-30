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Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BESLENME İMKANLARI AZALAN SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 29 VE 30 MAYIS TARİHLERİNDE KENT MERKEZİNDE KEDİ VE KÖPEKLERİN MUHTELİF BESLENME NOKTALARINA MAMA BIRAKILDI.

Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BESLENME İMKANLARI AZALAN SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 29 VE 30 MAYIS TARİHLERİNDE KENT MERKEZİNDE KEDİ VE KÖPEKLERİN MUHTELİF BESLENME NOKTALARINA MAMA BIRAKILDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:49
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Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bırakıldı.

Korona virüs salgınına karşı etkili bir mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte sokaktaki hayvanları da unutmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, boşalan sokaklarda beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarına mama desteğini ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarını gezerek mama bıraktı. Öte yandan sokak hayvanlarının beslenmelerinde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak mama desteğine devam edileceği ifade edildi.

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