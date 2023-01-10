Manisa’daki OSB’lerde 100 bine yakın istihdam sağlanıyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz il genelindeki 9 organize sanayi bölgesinde 91 bin 406 kişinin istihdam edildiğini belirterek, ilave OSB açma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Manisa’nın tarım, sanayi ve enerji üretimi ile isminden söz ettirmekte ve küresel ölçekte söz sahibi yerli ve yabancı birçok firmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Manisa’da kurulu 8 karma ve 1 ihtisas olmak üzere 9 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Karma OSB’lerin genel olarak doluluk oranları yüzde 85 civarındadır. Manisa, Muradiye, Salihli, Soma, Turgutlu’da ve Akhisar Zeytin İhtisas OSB’de ilave alan açma çalışmaları hızla devam etmektedir. Kırkağaç OSB, Muradiye OSB, Soma OSB ve Gölmarmara OSB yer seçim toplantıları yapılmış Bakanlıkça değerlendirilmekte olup çalışmalar devam etmektedir. OSB’lerde istihdam edilen kişi sayısı 91 bin 406 kişidir.” dedi.

Türkiye’nin en çok ihracat yapan yedinci ili konumunda olan Manisa’nın ihracat ve ithalat rakamlarını da paylaşan Vali Karadeniz şunları söyledi: "Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Manisa’nın 2021 yılında 5 milyar 205 milyon 188 bin 31 dolar iken 2022 yılında 5 milyar 203 milyon 84 bin 27 dolar olmuştur. İthalatın neredeyse tamamı üretim aşamasında kullanılan eşyalardır. Çok nadiren doğrudan tüketiciye ulaşacak eşya ithal edilmektedir. TÜİK verilerine göre Manisa’nın 2022 yılı toplam ithalat rakamı 2 milyar 925 milyon 853 bin dolardır. Manisa’dan Almanya, İngiltere, Polonya, Bulgaristan, Macaristan başta olmak üzere Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılmaktadır. 2022 yılında en çok ihracatı yapılan ilk 5 ürün Televizyon, Zeytin ve Tavuk ürünleri, Demir- Çelik, Otomotiv Ürünleri ve Plastikler yer almaktadır. Manisa, Almanya, Polonya, İtalya, Romanya, Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere Dünyanın birçok ülkesi ile Orta Amerika ülkelerinden ithalat yapılmaktadır. 2022 yılı en çok ithalatı yapılan ilk 5 ürün ise Makinalar - T.V’ler, Plastikler, Demir- Çelik, Giyecek maddeler ve Min. Mad. Kimyasallar.”

2022 yılı başında Manisa’da toplam sigortalı sayısının 451 bin 210 iken bu sayının yılsonu itibariyle 474 bin 525’e yükseldiğini kaydeden Vali Karadeniz, 2022 yılı başında toplam iş yeri sayısının 30 bin 997 iken yılsonunda bu sayının da artarak 32 bin 907 olduğunu vurguladı.