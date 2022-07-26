Manisa’daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, orman ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çok büyümeden söndürüldü.

Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki Çamlıca Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne ait 4 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonrası alevlerin etrafı kısa sürede çevrilerek, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.