Manisa’daki atıl alan cazibe merkezine dönüştürülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesinde Karaçay Deresi’nin çevresinde yer alan 30 bin metrekarelik atıl alanda başlattığı bitkisel peyzaj uygulama projesinin ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi’nde Karaçay Deresi’nin yanında bulunan 30 bin metrelik atıl alanda uyguladığı peyzaj çalışmaları ile bölgeye adeta yeniden can verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava ile birlikte çimlendirme, ağaçlandırma ve otomatik sulama işlemleri tamamlanan alanda incelemelerde bulundu.

301 Maden Şehitleri Hatıra Ormanı’nın da yanında bulunduğu mevcut alanda yürütülen peyzaj projesi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla başladığımız projede, ilk etap çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Proje kapsamında ilk olarak; mevcut toprak alan tamamen sıyrılarak, 600 kamyona yakın yeni bahçe bitkisi toprağı getirildi. 30 bin metrekare alan çimlendirildi, ağaçlandırıldı ve otomatik sulaması çekildi. Tabi bu çalışmalar Kent Estetiği Daire Başkanlığımız ve Yol Yapım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile gerçekleştirildi” diye konuştu.

Konuşmasının devamında ikinci etap çalışmalarını aktaran Öztozlu, “Biz buraya müjdelerle geldik. Muhtarımıza ve site sakinlerimize de incelemeler sırasında bunları izah ettik. Başkanımızın talimatı doğrultusunda, insanların burada rahatça yürüyebileceği, spor yapabileceği, fitness aletleri olan, 2 bin 500 metreye yakın tartan pistinin olduğu, çim armatürleri ve aydınlatmaları ile ve özellikle meydan çalışmasıyla güzel bir alan kazandıracağız. Meydan çalışmamızda alttan fıskiyeli havuzumuz olacak. Yine vatandaşlarımızın oturabileceği, çocukların bisiklete binip kaykay yapabileceği güzel bir alanımız olacak. Ciddi anlamda aydınlatma çalışması yapacağız. Buranın geceleri de ayrı bir güzelliği, cazibesi olacak. Son olarak da Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımızın çiçeklendirme çalışması ile buradaki faaliyetlerimizi sonlandıracağız. Proje tamamlandıktan sonra, buranın da ayrı bir cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava, “Buranın çok kötü bir görüntüsü vardı. Atıl durumdaydı. Moloz yığınları bulunuyordu. İnsanların yürüyebileceği gibi değildi. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla burası çimlendirildi, ağaçlandırıldı. Şimdi çok daha güzel gözüküyor. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.