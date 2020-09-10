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Manisa’da zeytin sineği ile mücadelede yeni yöntem

MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE BORNOVA ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN “ZEYTİN SİNEĞİNE KARŞI ZEHİRLİ YEM KISMİ DAL MÜCADELESİ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ” UYGULAMALARI YERİNDE İNCELENDİ.

MANİSA 10.09.2020, 16:07
Manisa’da zeytin sineği ile mücadelede yeni yöntem

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün işbirliğinde yürütülen “Zeytin Sineğine Karşı Zehirli Yem Kısmi Dal Mücadelesi Yaygınlaştırılması Projesi” uygulamaları yerinde incelendi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Zeytin Sineğine Karşı Zehirli Yem Kısmi Dal Mücadelesi Yaygınlaştırılması Projesi” projesini yerinde inceledi. Makineyle zehirli yem kısmi yan dal ilaçlamalarını inceleyen Öztürk, “Kırkağaç İlçesi Musahoca Mahalle’mizde toplam 81 çiftçimizle beraber 1905 dekar alanda bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında tamamen yeni, inovatif bir ilaçlama makinesi geliştirildi. Bu ilaçlama makinesinin geliştirilmesinde Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik elemanları beraber çalışarak, Manisa İlimizdeki Agrotek firması ile Zeytin ağaçlarının güneydoğu kısımlarına zeytin sineği ile ilgili mücadele yapmak üzere 150 cc ilaç bırakabilen bir ilaçlama makinesi geliştirdiler. Ticari ismi ‘Ziray’ olan bir mücadele ilacını zeytin ağaçlarının güneydoğu kısmına zerrecik olarak püskürten bu ilaçlama makinesi sayesinde, kullanılan ilaç ile zeytin sineğini cezbediyor, kendisine çekiyor ve zeytin sineğiyle mücadeleyi gerçekleştiriyor. Ülkemizdeki bu ilk uygulamanın başarılı sonuçlar alacağını ümit ediyoruz. Bu sayede Zeytin sineğinde hem mücadele kolaylığı sağlanacak hem de mücadele maliyetleri aşağı çekilmiş olacak” dedi.

İncelemelerde İl Müdürü Metin Öztürk’ün yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli konu uzmanı teknik personeller, firma yetkilileri ile muhtar ve üreticiler yer aldı.

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