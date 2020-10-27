Manisa’da zabıta ekipleri dilencilere fırsat vermedi
VATANDAŞLARIN DİNİ, VİCDANİ VE İNSANİ DUYGULARINI İSTİSMAR ETMEK SURETİYLE PARA İSTEYEN DİLENCİLERE YÖNELİK MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ UYGULAMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
Vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etmek suretiyle para isteyen dilencilere yönelik Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan dilenciler, haklarında işlem yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürülürken, topladıkları paralara da, kamu adına el konuldu. Büyükşehir Zabıtası olarak vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisalılardan bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri çağrısında bulundu.
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