Manisa’da yurt öğrencileri ’Biz Bize Moral Akşamları’ ile stres attı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bize Moral Akşamları" projesi kapsamında, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bağlı öğrenci yurtlarında düzenlenen etkinlikle öğrenciler doyasıya eğlendi.

Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birbirleri ve idare ile etkin iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere müzik şöleni, yöresel ikramlar ve çiğ köfte ikramında bulunuldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyup Gül, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Buket İnci, Türkiye İş Kurumu Manisa İl Müdürü Eşref Aslan, PTT Başmüdürü Beytullah Baybunar, şube müdürleri, yurt personeli ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler canlı müzik eşliğinde halay çekerek oyun oynadı. Programda açıklamalarda bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Pandemi süreci ile öğrencilerimiz olumsuz etkilendiler. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ’Biz Bize Moral Akşamları’ programıyla kardeşlerimize moral vermek istedik. Tüm yurtlarımız, öğrencilerimizin evi gibi. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla bu tür etkinliklerimizi tüm yurtlarımızda gerçekleştiriyoruz. Programa katılan il müdürlerimize ve belediye başkan yardımcılarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz." dedi.