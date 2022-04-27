Manisa’da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.C.K. idaresindeki 06 CFY 990 plakalı kamyonet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralanan M.C.K. Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.