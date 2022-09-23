Manisa’da yıllık 16 milyon lira tasarruf sağlayacak projede sona doğru

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye’de bir ilk olan Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi’yle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ve yetkili personeli makamında kabul ederek, projenin son detayları ile ilgili bilgi aldı.

Toplantıda Daire Başkanı Adem Gökçe, proje çerçevesinde deneme seferine çıkan ilk trenin Muradiye’den Alaşehir ilçesine hareket ettiğini ve şu an için operasyonda bir sorun ile karşılaşılmadığının bilgisini verdi. Projeyle Muradiye demiryolu operasyon alanına gelen trenlerdeki atık yüklerin, buradan alınarak Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine getirilmesi ve tesiste bertaraf ve geri kazanımının elde edileceğinin bilgisini veren Gökçe, araç parklarının ve ekipmanların tamamıyla hazır olduğunu, operasyonun aksamadan yürütüleceğini söyledi.

Projenin önemine vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye olan yatırımlar hızla devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan proje çerçevesinde yıllık yaklaşık 16 milyon lira tasarruf sağlanacak. Taşımada kullanılacak olan araçların yakıt giderlerinden, karayolu trafiğinin daha az kullanımından kaynaklı emisyon gazı, dünyaya bırakılan karbon ayak izine kadar büyük ölçüde çevreye fayda sağlanacaktır” dedi.