Manisa’da yetki yine Eğitim Bir Sen’de

Her yıl Mayıs ayında yapılan eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları sonucunda 6 bin 742 üye sayısıyla Manisa genelinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda yetkili sendika Eğitim Bir Sen oldu.

Yetki ve inanmışlığın gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Hak ve özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen Eğitim Bir Sen olarak, yeni üyelerle daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

"Daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz"

Güçlü ve kararlı bir şekilde üye adına, ülke adına yola devam ettiklerini ifade eden Öner, "Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü adımlarla, kadimden beslenen kararlılıkla, hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. Bilgiden hikmete yol alacağız, fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız; irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkâmdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer alan, medeniyet değerlerimizi kendine rehber edinen, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen Eğitim Bir Sen olarak, yeni üyelerle daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yetkiyi pekiştirdik"

Manisa’da yetkiyi pekiştirdiklerine dikkat çeken Öner, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yapılan eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu sendikalarına ait yetki belirleme toplantısı neticesinde Milli Eğitim ve Üniversite olmak üzere toplam 6 bin 742 üye sayısıyla Manisa’da yine yetkili sendika olduk. Geçen yıldan bu yana çalışmalarımızı sürdürerek, yeni üyeler ailemize katarak, Manisa’da gücümüzü arttırarak yetkimizi tazeledik. Bu başarıda emeği geçen, gayret sarf eden il yönetimimize, üniversite temsilciliğimize, ilçe temsilcilerimize, temsilcilerimizin şahsında yönetim kurulları, kadınlar komisyonları ve tüm işyeri temsilcilerimize, yeni ufuklardan, yeni umutlara olan yolculuğumuzda bize destek veren, emeği geçen görünmez kahramanlara değerli üyelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yetki Manisa’ya, eğitim camiasına, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun." şeklinde konuştu.

Manisa’da Eğitim Bir Sen’in mayıs ayı itibariyle 6 bin 742 üyesi bulunurken, Türk Eğitim Sen’in 4 bin 24, Eğitim İş’in 2 bin 225 ve Eğitim Sen’in ise 838 üyesi bulunuyor.