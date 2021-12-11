Manisa’da Yetim Derneği kuruldu

Manisa’da bir grup yardımsever bir araya gelerek Manisa Yetim Derneğini kurdu. Kurucu Başkanlığını eğitimci Hüseyin Akdeniz’in yaptığı dernek, yetim ve öksüz olan çocuklara yardım elini uzatacak.

Manisa’da yaptıkları hayır işleri ile tanınan hayırseverlerin bir araya gelmesiyle Manisa Yetim Derneği Kuruldu. Çoğu kadınlardan oluşan derneğin il merkezindeki yetim veya öksüz çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğu öğrenildi. Derneğin Kurucu Başkanlığını eğitimci Hüseyin Akdeniz yaparken derneğin yönetim kurulunda Müzeyyen Yoğurtçu, Doğan Cömert, Nurhan Çakıcı ve Nuray Bölük yer aldı. Manisa Yetim Derneğinin yönetim kurulu yedek listesinde ise Birsin Özveren, Sevinç Çovan, Serap Seven, Zeynep Kerçek, Fatma Çakmak ve Selime Bilgin bulunuyor.

Derneğin siyasi ve hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcısı Müzeyyen Yoğurtçu, Manisa’da böyle bir derneğin eksikliğini hissettiklerini belirterek yapacakları çalışmalarla yetim ve öksüz çocukların yanında olacaklarını söyledi. Yeni kurulan bir dernek olduklarını ancak kısa sürede büyüyeceklerine inandıklarını kaydeden Yoğurtçu ilerleyen dönemlerde dernek olarak yetim ve öksüz çocukların ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim masraflarını da karşılamayı düşündüklerini dile getirdi.

Manisa Yetim Derneği Başkanı olan Çağatay Uluçay İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdeniz de İslam dininin yetimlerin korunup gözetlenmesini emrettiğini hatırlatarak, yetimlerin başını okşayan sıcak bir el olabilmek için derneği kurduklarını söyledi. Dernek kapılarının tüm hayırseverlere açık olduklarını kaydeden Akdeniz, tüm Manisalıları derneklerine katılarak yetim ve öksüzlere yardım ellerini uzatmalarını istedi.