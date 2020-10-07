Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YUNUSEMRE İLÇESİ GÜZELYURT MAHALLESİ 5789 SOKAK’TA BAŞLATTIĞI PEYZAJ VE ÇİMLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI ALİ ÖZTOZLU, BAŞKAN DANIŞMANI AZMİ AÇIKDİL VE KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANI HAKAN GÖKTAŞ, MANİSA’DA YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokak’ta başlattığı peyzaj ve çimlendirme çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Manisa’da yeşil alanları arttırmak amacıyla gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde birçok yeşil alanı Manisalılara kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan 5789 Sokak’ta da ağaç bakımı, çimlendirme öncesi toprak hazırlığı ve kaldırım düzenlemeleri çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaların gerçekleştirildiği alana giderek incelemelerde bulundu.
Ağaç bakımı, çimlendirme öncesi toprak hazırlığı ve kaldırım düzenlemelerinin eş zamanlı gerçekleştirildiği alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanın Manisa’ya yakışacak, arttırılmış yeşil zeminin olduğu bir yaşam alanına dönüşmesi planlanıyor. Ağaçların bakımını, alanın aydınlatma çalışmalarını ve çimlendirme faaliyetlerini 2-3 hafta içerisinde tamamlamasının hedeflendiği belirtildi.
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:44
|Yatsı
|20:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2