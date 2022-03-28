Manisa’da vektörle mücadele sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 17 ilçede vektör (sivrisinek, karasinek, yakarca) ile mücadele faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede yapılan toplantıda hazırlanacak olan eylem planı için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Vektörler ile mücadele koordinasyon kurulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce başkanlığında 3’üncü kez toplandı. Toplantıda son aşama olan İş Akış Planı ve Çalışma Programı hazırlanarak 2022-2027 yılları arası Vektörler İle Mücadele Eylem Planı hazırlanması için yapılacak çalışma üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Harece ile Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ve ilgili resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, toplantının 3’üncü kez yapıldığını belirterek, “Bu önemli kurulda değerli iştirakçi kurumlar ile iş birliği yapılarak Manisa’da halk sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığı açısından önemli kararlar alındı. Şimdi bir sonraki ve son aşama olan İş Akış Planı ve Çalışma Programı hazırlanarak küresel ısınma ve iklim değişikliği önlemleri çerçevesinde 2022-2027 yılları arası Vektörler İle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanacak olup; Valiliğimizin koordinasyonunda hayata geçirilecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşımızın huzurlu ve sıhhatli zaman geçirmesi hedeflenmekte olup; haşere ile mücadele sayesinde halk sağlığını tehdit edecek riskleri ortadan kaldırarak önce insan hayatı ve canlılar olmak üzere toplumsal refahın artması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili vatandaşımıza bilgilendirmeler yaparak kültürel ve fiziksel vektör mücadelesi ile insan sağlığına, doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayarak çevreci belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Burada bulunan tüm kurumlara önemli iş ve işlemler düşmekte olup; vektörler ile mücadelede hep birlikteyiz” dedi.

Yapılan açılış konuşması sonrasında hazırlanacak olan eylem planı için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.