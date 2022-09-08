Manisa’da üzüm tadında 8 Eylül coşkusu

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Manisa Ticaret Borsası tarafından üzüm şırası ve üzüm dağıtıldı.

Manisa Ticaret Borsası, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Manisa Ticaret Borsası tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara çekirdeksiz Sultani üzümden üretilen üzüm şırası ikram etti. Ayrıca vatandaşlara üzüm ikramı da yapıldı.

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladıklarını belirten Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Manisa’nın kurtuluşunda mücadele vermiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Manisa’da nostalji kutlamaların yerine geri gelmesini istedik. Bundan 15-20 yıl önce de şıra ve üzüm dağıtımları gerçekleştiriliyordu. Biz bu geleneği pandemide biraz durdurmuştuk. Onun haricinde bugüne kadar sürdürdük. Sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün kortejden önce ve sonra üzüm ve üzüm şırası ile paket kuru üzüm dağıtımı gerçekleştireceğiz. Manisa’mızın kurtuluşunu hep beraber coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Yaklaşık 350 litre üzüm şırası ile 200 kelter üzüm ile bin 500 paket ceplik kuru üzüm dağıtımı yapılacak.” diye konuştu.

Oldukça ilgi gören etkinlikte vatandaşlar şıra alabilmek için birbirleriyle yarıştı