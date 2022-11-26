Manisa’da uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde polisin üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladığı 2 kişi tutuklandı.

Soma’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Narkotik Suç Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphe üzerine durdurulan R.E. (41) ve G.Ö. (34) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 277,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.